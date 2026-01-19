В 2025 году в Азербайджане общий объем инвестиций в основной капитал достиг 21 226,1 млн манатов, что составило 94,4% от уровня предыдущего года. По данным Государственного комитета по статистике, наибольшая доля инвестиций, как и в прошлые годы, была направлена в промышленность и строительство, однако активное финансирование получило также сельское хозяйство, транспорт и социальная сфера.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство получили 405,4 млн манатов инвестиций (рост на 41,3% к прошлому году), что составило 1,9% от общего объема. В промышленность было вложено 7 916 млн манатов, из них в добывающую промышленность – 5 213,3 млн манатов, в обрабатывающую – 636,7 млн манатов (снижение 55,6%), а в производство и распределение электроэнергии, газа и пара – 1 711,2 млн манатов (рост 27,4%). В водоснабжение и очистку сточных вод инвестировано 354,8 млн манатов (рост 57,6%).

Строительный сектор получил 5 725,1 млн манатов (рост 3,3%), из которых на жилищное строительство пришлось 3 074,4 млн манатов (рост 8%). В транспорт и складское хозяйство вложено 4 744,7 млн манатов (снижение 20,5%), из них на транспорт – 4 740,6 млн манатов (22,4%), на почтовую и курьерскую деятельность – 4,1 млн манатов. В торговлю и ремонт транспортных средств направлено 156,4 млн манатов (снижение 6,2%).

Инвестиции в туристическую сферу и общественное питание составили 438,9 млн манатов (рост 32,3%), в информацию и связь – 373,6 млн манатов (снижение 46,7%), из которых в связь – 325,7 млн манатов (снижение 48,4%). Финансовая и страховая деятельность получила 245,3 млн манатов (снижение 25,6%). В профессиональную, научную и техническую деятельность направлено 54,2 млн манатов (снижение 21,6%), в административные и вспомогательные услуги – 51,6 млн манатов (рост 49%). На государственное управление и оборону, а также социальное обеспечение было вложено 386,6 млн манатов (снижение 10,4%).

В социальную сферу направлены значительные средства: образование – 341 млн манатов (рост 34,6%), здравоохранение и социальные услуги – 145 млн манатов (снижение 3,6%), деятельность в сфере отдыха, развлечений и искусства – 217,4 млн манатов (снижение 97%).

Отдельно отмечается нефтегазовый сектор, в который было инвестировано 5 339,6 млн манатов, тогда как в развитие ненефтегазового сектора направлено 15 886,5 млн манатов, из которых 2 576,4 млн манатов (12,1% от общего объема) использованы в промышленности ненефтегазового направления.

Среди ключевых объектов, построенных или модернизированных в 2025 году: новые административные здания Государственного таможенного комитета в Баку, завод по производству кондитерских изделий, посольство Узбекистана, парки и музеи, AZWOOL – завод по производству минеральной ваты, автопарки и спортивные объекты в Гяндже, «8 Ноябрь» Электростанция в Мингячевире, бизнес- и конгресс-центры в Ханкенди, клиники и учебные корпуса Карабахского университета, новые школы, детские сады, электростанции в различных регионах, заводы по производству лекарственных препаратов и стройматериалов, гостиничные комплексы, дороги и инфраструктура на освобожденных территориях.

Инвестиции, осуществленные за счет иностранных государств и международных организаций, составили 4 048,4 млн манатов, при этом основные средства поступили из Великобритании, ОАЭ, Турции, России, США, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Индии и Франции.