Общественные слушания по строительству туристического центра Sea Breeze Uzbekistan состоятся 23 января в хокимияте Бостанлыкского района в 10:00. Об этом сообщили в Центре государственной экологической экспертизы. В ходе мероприятия обсудят планировку, архитектурные решения, вопросы обращения с отходами, а также охрану деревьев и водных ресурсов. Предложения и замечания можно будет внести как устно, так и письменно.

Проект Sea Breeze Uzbekistan предусматривает создание зон отдыха, бассейнов, спортплощадок, магазинов, сервисных центров, а также площадок для культурных и бизнес-мероприятий на берегу Чарвакского водохранилища. Строительство вызвало опасения общественности из-за возможного ущерба экологии, однако в хокимияте заверили, что все работы будут соответствовать экологическим нормам.

После завершения строительства ожидается приток до 5 млн иностранных туристов в год и рост доходов от туризма до $500 млн. Власти подчеркнули, что нарушения экологических и общественных интересов будут пресекаться.

Напомним, соглашение с компанией Agalarov Development о строительстве всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan в Бостанлыкском районе Ташкентской области 11 июня подписал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Общая стоимость проекта составляет 5 миллиардов долларов. Он предусматривает застройку 577 гектаров.

Владелец Agalarov Development Эмин Агаларов представил президенту Шавкату Мирзиёеву мастер-план международного турцентра на берегу Чарвакского водохранилища в апреле этого года.