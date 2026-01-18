Американский предприниматель Илон Маск подал в суд иск против компаний OpenAI и Microsoft, требуя выплаты компенсации в размере от $79 млрд до $134 млрд, сообщает Reuters.

Маск утверждает, что OpenAI, изначально позиционировавшаяся как некоммерческая организация, отказалась от своих принципов, в том числе заключив партнерство с Microsoft.

По мнению Маска, доходы OpenAI были получены благодаря его ключевому вкладу в создание и развитие компании. Этот вклад включает как финансовый, так и нематериальный аспект — привлечение важных сотрудников, передача знаний, предоставление репутации и деловых связей.