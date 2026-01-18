На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана выдал кредиты 56928 заемщикам на общую сумму 3,767 миллиарда манатов, сообщает пресс-служба фонда.

Кроме того, ИКГФ предоставил гарантии по бизнес-кредитам на сумму 684,2 миллиона манатов, что способствует развитию предпринимательства и поддержке малого и среднего бизнеса.

В рамках программы аренды с правом выкупа реализовано 9080 квартир, что позволило тысячам семей получить доступное жильё с возможностью последующего приобретения.