Корпорация Apple стала самым быстрорастущим производителем на мировом рынке персональных компьютеров в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Omdia.

Согласно отчету, глобальные поставки настольных ПК и ноутбуков Apple выросли на 16,4%, достигнув 28 млн устройств. По темпам роста компания опередила всех конкурентов.

На втором месте по динамике поставок расположилась Lenovo с показателем +14,6%. В пятерку лидеров также вошли Asus, HP и Dell. В целом мировой рынок ПК за год увеличился на 9,2% и составил почти 280 млн устройств. По итогам года Apple заняла 9,9% рынка, расположившись на четвертой позиции после Lenovo, HP и Dell.

Опросы показывают, что компании, самостоятельно разрабатывающие ИИ-решения, почти в два раза чаще выбирают компьютеры Apple для локальной разработки по сравнению с теми, кто использует готовые коммерческие продукты. Это указывает на растущее признание платформы в профессиональной и исследовательской среде.