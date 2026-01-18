Шведская телекоммуникационная компания Ericsson объявила о планах сократить штат в Швеции примерно на 1,6 тысячи человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании. Мера направлена на повышение конкурентоспособности и оптимизацию расходов.

В пресс-релизе отмечается, что Ericsson уже направила уведомление в Шведскую государственную службу занятости. В настоящее время компания начала переговоры с профильными шведскими профсоюзами, поскольку предстоящее сокращение может затронуть около 1600 рабочих мест.

В Ericsson подчеркнули, что предлагаемые кадровые изменения являются частью глобальных инициатив по улучшению финансовых показателей при одновременном сохранении инвестиций, которые имеют решающее значение для технологического лидерства компании. Речь идет, в частности, о развитии высокопроизводительных программируемых сетей, позволяющих предоставлять дифференцированные услуги и создавать новые возможности для монетизации.

Кроме того, в компании сообщили, что инициативы по повышению операционной эффективности будут продолжены во всей группе Ericsson.