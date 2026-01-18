Депутат Бундестага, член партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) Севим Дагделен заявила о необходимости вывода американских военных из Германии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о повышении пошлин в отношении ряда стран Евросоюза.

Об этом депутат написала в соцсети X.

«Американских солдат нужно наконец вывести из Германии. Американские атомные бомбы, хранящиеся в Бюхеле, тоже должны быть выведены. А самое главное, необходимо приостановить запланированное размещение американских ракет средней дальности на территории Германии!», — отметила Дагделен.