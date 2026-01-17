Евросоюз и страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) подписали соглашение о свободной торговле, против которого уже год протестуют фермеры в Европе.

Трансляцию церемонии подписания документа в Парагвае, на которой присутствовали лидеры государств MERCOSUR, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, вела пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

Документ был подписан главами МИД государств MERCOSUR, от имени Евросоюза его подписал еврокомиссар по торговле и межинституциональным отношениям Марош Шефчович. По его словам, это соглашение «создаст одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, на территории которой проживают свыше 700 тыс. человек».

«Главное в соглашении с MERCOSUR — это торговля, а не таможенные пошлины», — заявила перед подписанием фон дер Ляйен, подчеркнув, что соглашение, по ее мнению, принесет Европе «новые рынки, процветание и тысячи рабочих мест». ЕК подчеркивает, что это соглашение значительно расширит доступ европейских товаров и компаний к рынку и ресурсам Южной Америки, включая редкоземельные металлы и некоторые ключевые ресурсы для военной промышленности.