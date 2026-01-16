Иран является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Товарооборот в 2024 году между Азербайджаном и Ираном составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года — $520 млн. Страны обсуждают шаги по увеличению этого объема. Но сейчас ситуация в Иране продолжает оставаться напряженной, что настораживает и может нанести серьезный ущерб экономическим отношениям двух стран. В частности, не исключается возможность остановки поставок товаров в обоих направлениях.

Итак, что же Азербайджан покупает из Ирана и поставляет туда?

Согласно данным Государственного комитета по статистике АР, в прошлом году Азербайджан в больших объемах закупил из Ирана продовольствие. В частности, в крупных объемах в страну поступили морепродукты, как например, популярная среди потребителей свежая или охлажденная форель (3067,83 тонн на сумму 13046,46 тыс. долларов), охлажденные крабы (1527,62 тонн, на сумму 716,23 тыс. долларов). В страну в крупных объемах поставляется иранская молочная продукция – это сливочное масло (свыше 7 тыс. тонн), сыры (3400 тыс. тонн), молоко и сливки (более 2 тыс. тонн).

В числе сельскохозяйственной продукции Азербайджан вот уже много лет закупает у южного соседа картофель (около 6 тыс. тонн), почти столько же лука (6094 тонн), различных сортов капусты (4500 тонн), морковь (5077 тонн), огурцы и корнишоны (2150 тонн), баклажан (7369 тонн), сладкий перец (6979 тонн), листья салата (1162 тонн), апельсины (10080 тонн), кишмиш –(1719 тонн), киви (2382 тонн) и т.д.

Большой популярностью в Азербайджане пользуются иранские сладости. В прошлом году страна закупила 1109 тонн иранского шоколада. Не уступает по объемам закупок печенье (6714 тонн) и другие кондитерские изделия (1499 тонн).

На удивление из соседней страны импортирован большой объем йодированной соли (9676 тонн). Следи других горных пород азербайджанские импортеры приобрели 14405 тонн кварцита. Закуплено 9374 тонн бария, используемого в буровых растворах, производстве стекла, красок. Его соединения токсичны, применяются в пиротехнике и радиологии, в производстве гомеопатических препаратов.

Азербайджан закупил у Ирана также 6950 тонн пемзы. Не исключено, что сырье используется в строительстве. Вдобавок закуплено 17522 тонн мраморной крошки. А прошлом году крупными импортерами стали предприниматели в области химической промышленности. Было закуплено 48621 тонн аргона, азота – 68400 тонн, сульфаты кислот- 4373 тонн, натрий-хлорид – 5072 тонн, натрий-гидроксид – 3679 тонн, хлорид кальция – 2071 тонн, гипохлориты – 5892 тонн, динатрий-карбонат – 4706 тонн, натрий т-гидрокарбонат – 2383 тонн и т.д. В особо крупных объемах поставлялась упаковочная продукция – 11022 тонн, моющие средства – 12352 тонн, полиэтилен – 17371 тонн и др.

По данным статистики, Иран экспортировал 219146 единиц мужского и 128930 единиц экземпляров женского нижнего белья. Также в список попали 1356721 маек и курток. В крупных объемах поступает оцинкованная стать – 12267 тонн, нерегулированная сталь – 16740 тонн, трубы квадратного или прямоугольного сечения- 15137 тонн, литые изделия из черных металлов – 2516 тонн.

В числе импортных товаров из Ирана в Азербайджан были завезены вентиляторы — 34466 единиц, мундштуки для сигар или сигарет- 1494010 единиц, спортивный инвентарь – 16809 единиц.

В свою очередь Азербайджан поставляет в Иран: растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике (1690 тонн); жмых и другие твердые отходы, образующиеся в результате добычи хлопкового масла (3577 тонн); шлак; обожженное железо; другие отходы переработки черных металлов (481,2 тонн); продукцию, содержащую соединения цинка (110 тонн); электроэнергию (23939 кВат/ч); тиофенированные масла, полученные из других битуминозных минералов и их солей; тиофенированные серные кислоты масел, полученных из битуминозных пород и их солей (1178 тонн); хлопковое волокно (1112,38 тонн) и др.