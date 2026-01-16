Организация тюркских государств (ОТГ) быстро превращается в один из ключевых инструментов взаимодействия в Центральной Азии. Об этом в статье для The National Interest пишет старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи.

В прошлом месяце генеральный секретарь ОТГ Кубаньчбек Омуралиев посетил США и провёл ряд встреч с представителями американского правительства, однако визит остался практически без внимания. По мнению автора, если Соединённые Штаты хотят оставаться конкурентоспособными в эпоху соперничества великих держав, взаимодействие с такими структурами, как ОТГ, должно быть гораздо более активным.

ОТГ — межправительственная организация, объединяющая тюркские государства Евразии для укрепления общей идентичности, культуры и совпадения геополитических интересов. Идея её создания была выдвинута в 2006 году Нурсултаном Назарбаевым. В 2009 году был учреждён Тюркский совет, а в 2021 году организация получила нынешнее название. В неё входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; статус наблюдателей имеют Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра.

Страны ОТГ расположены в одном из наиболее стратегически важных регионов мира. Совокупное население государств-членов и наблюдателей превышает 160 млн человек, а общий ВВП приближается к 2 трлн долларов. Регион обладает значительными запасами нефти, газа и редкоземельных металлов и расположен на ключевых транзитных маршрутах, включая Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой в обход России и Ирана.

Влияние ОТГ выходит за рамки стран-участниц. Миллионы этнических тюрков проживают по всей Евразии — от Балкан до Китая и российской Арктики. Значительную роль здесь играет «мягкая сила», прежде всего культурное влияние Турции. Это, по мнению автора, объясняет, почему ОТГ играет непропорционально важную роль в евразийской геополитике, несмотря на относительно скромные экономические показатели.

После распада СССР тюркские государства активизировали усилия по восстановлению языка и культуры, включая переход к латинской письменности. В 2024 году в рамках ОТГ был одобрен проект общетюркского алфавита.

Одновременно организация расширяет свои амбиции: помимо культурной повестки обсуждается углубление экономической интеграции и сотрудничество в сфере безопасности. На саммите в Габале Азербайджан предложил провести первые в истории ОТГ совместные военные учения в 2026 году.

По мере усиления координации между тюркскими странами ОТГ всё отчётливее формируется как самостоятельный центр силы в Евразии. В этом контексте, считает автор, США следует активнее выстраивать диалог с организацией.

Президент Дональд Трамп уже продемонстрировал интерес к региону, выступив посредником в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и расширив формат взаимодействия США с Центральной Азией. Он также поддерживает тесные отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а Турция является ключевым двигателем ОТГ.

Автор подчёркивает, что контакты США с ОТГ должны выйти на более высокий уровень и стать регулярными, вплоть до участия президента США в саммите глав государств организации. Более активное взаимодействие укрепило бы позиции стран ОТГ и соответствовало бы интересам Вашингтона. Игнорирование же организации, по мнению Коффи, было бы проявлением геополитической недальновидности в условиях глобальной конкуренции.