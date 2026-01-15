Жительница Турции заявила, что может являться биологической дочерью президента США Дональда Трампа, и добивается проведения ДНК-теста для подтверждения своего происхождения. Об этом сообщает издание Oddity Central.

55-летняя Неджла Озмен утверждает, что узнала о своем возможном родстве с американским политиком в 2017 году. По ее словам, тогда мать рассказала ей, что в детстве она была удочерена. Согласно версии Озмен, ее приемная мать ранее пережила выкидыш, после чего к семье обратилась американка по имени София и передала им ребенка, заявив, что девочка родилась от Дональда Трампа, с которым она якобы состояла в отношениях.

Неджла Озмен подчеркивает, что не стремится к конфликту или публичному скандалу и лишь хочет установить истину. Она заявила, что рассчитывает на добровольное согласие президента США предоставить образец ДНК для проведения генетической экспертизы.

В качестве косвенных аргументов женщина указывает на внешнее сходство с Дональдом Трампом и его детьми, а также на, по ее мнению, несоответствия в собственных документах гражданского состояния. При этом она признает, что не располагает прямыми доказательствами своего происхождения.

