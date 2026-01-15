В Казахстане появится мобильное приложение IMAM AI. Оно будет отвечать на религиозные вопросы на основе авторитетных исламских источников. Об этом сообщил верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, сервис будет отвечать на вопросы верующих в формате «быстрого справочника».

«Идея в том, чтобы разгрузить имамов и сделать проверенную религиозную информацию доступнее», — написал верховный муфтий в соцсети.

В ДУМК добавили, что приложение будет опираться на авторитетные источники и давать ответы с учетом норм и принципов ислама.