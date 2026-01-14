Вспышка острой респираторной вирусной инфекции зафиксирована среди школьников в Азербайджане. Как сообщает Minval, во многих школах дети массово заболевают инфекциями дыхательных путей, что серьезно сказывается на посещаемости занятий. В ряде классов учителя недосчитываются почти половины учеников. В сложившейся ситуации родители начали требовать перевода оставшихся учащихся на дистанционное обучение.

В свою очередь учителя с пониманием относятся к требованиям родителей. По словам педагогов, вопрос актуальный, но болеют не только дети, ежедневно из-за плохого самочувствия в каждой школе с работы отпрашиваются по нескольку педагогов. Несмотря на все это, директора школ заявляют об отсутствии указаний касательно перевода отдельных классов или школ на дистанционное обучение.

Отмечается, что в школах наблюдается вспышка не только ОРВИ. В некоторых их них дети начали болеть ветряной оспой, но и эти классы пока не закрывают на карантин.

Между тем в Государственном агентстве по дошкольному и общеобразовательному образованию Minval прокомментировали ситуацию.

«Отмечаем, что в настоящее время вопрос о переходе школ на дистанционное обучение не обсуждается. Значительного снижения посещаемости учащихся не наблюдается, и учебный процесс продолжается без перерывов. В то же время педагогическому персоналу школ было рекомендовано уделять больше внимания возможным проблемам со здоровьем у учащихся», — сказали в ведомстве.

По данным врача-инфекциониста Министерства здравоохранения Тайара Эйвазова, на территории страны распространяется вирус А-типа. Рост заболеваемости этим вирусом начался несколько месяцев назад. Наблюдаемые симптомы имеют большое сходство с другими видами ОРВИ. По словам врача, с весны случаи болезни постепенно начнут сходить на нет.

«Инфекция, вызванная вирусом гриппа, опаснее других острых респираторных вирусных инфекций, особенно для групп риска. Мутация вирусов гриппа — это естественный процесс. В результате вирусы могут частично избегать приобретенного иммунитета. Однако эти мутации не являются радикальными и не приводят к появлению нового штамма», — сказал инфекционист.

Другие врачи отмечают, что в этом году симптомы заболевания сохраняются у пациентов дольше, чем в предыдущие годы.