Швейцария, следуя примеру Европейского союза, расширила санкционный список против России. Об этом сообщает швейцарское правительство на официальном сайте. В список были включены физические лица, организации и 41 судно.

В швейцарском правительстве уточнили, что ограничения введены против лиц и компаний, причастных к «теневому флоту». Среди них — организации из ОАЭ Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC, а также компании из Вьетнама и России: Hung Phat Maritime Trading и SeverTransBunker Company Limited.

Под ограничения, среди прочих, попали граждане Азербайджана Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб, якобы связанные с энергетической и трейдинговой группой 2Rivers.