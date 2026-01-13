В Чёрном море вблизи Каспийского трубопроводного консорциума два нефтяных танкера подверглись атаке дрона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется, один из танкеров — Delta Harmony, находящийся под управлением греческой компании Delta Tankers, планировал принять партию нефти в рамках проекта «ТенгизШевройл». Второе судно — Matilda, оператором которого является греческая компания Thenamaris, ожидало загрузки нефти с Карачаганакского месторождения.

В компании Thenamaris подтвердили факт атаки на танкер Matilda. По словам представителя судовладельца, инцидент произошёл примерно в 30 морских милях от терминала КТК: по судну были нанесены удары двумя дронами. Экипаж не пострадал, повреждения оказались незначительными и затронули лишь палубные конструкции. После случившегося танкер покинул район происшествия.