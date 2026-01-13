Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что импорт азербайджанского бензина лишит прибыли многолетних монополистов на армянском рынке. По его словам, уже сейчас поставки топлива из соседней страны привели к снижению цен в среднем на 15%.

Выступая в соцсетях, Пашинян назвал неуместными опасения противников торговли с Баку. Он отверг утверждения о том, что Армения якобы финансирует азербайджанскую экономику и армию, а также заявления из Азербайджана о возможном использовании этого топлива для армянской военной техники.

Армянский премьер подчеркнул, что между сторонами установлен мир, который будет закреплён на институциональном уровне.