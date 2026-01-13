С бывшего главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и Свердловской области Шахина Шыхлински потребовали 22 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Иск подал житель Екатеринбурга Фехруз Ширинов, который утверждает, что Шыхлински и братья Сафаровы причастны к покушению на его жизнь в 2010 году. Тогда, по его словам, он выжил из-за заклинившего пистолета у киллера.

Напомним, что Шахин Шыхлински проходит обвиняемым по делу о покушении на заказное убийство и применении насилия к представителю власти. В августе 2025 года он был задержан в Москве, этапирован в Екатеринбург и арестован.