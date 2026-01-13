В результате проведённого в 2024 году аудита соответствия, касающегося использования и управления государственными средствами и имуществом в ЗАО «Бакинский метрополитен», до настоящего времени не устранён ряд финансовых и сметных нарушений, выявленных по III новой «Фиолетовой» линии.

Как говорится в отчете Счетной палаты, согласно материалам аудита, разница в размере 272 658,31 маната, возникшая в результате включения в смету работ, не предусмотренных проектной документацией по строительству электродепо «Ходжасан», входящего в состав «Фиолетовой» линии, до настоящего времени (с 2024 года) в процессе исполнения не была сокращена.

Кроме того, с 2024 года по сегодняшний день не обеспечено проведение в установленном порядке экспертизы сметной документации по выполненным на данном объекте работам на сумму 559 700 манатов.

В ходе аудита также установлено, что из-за неправильного применения нормативных корректирующих коэффициентов по выходам станции «B04» III новой «Фиолетовой» линии, завышения расстояния перевозки по сравнению с фактическими показателями и ошибочного расчёта единичной стоимости бетона, общая стоимость работ была увеличена на 255 238,2 маната. Сокращение этой суммы в процессе исполнения также не было обеспечено с 2024 года.

В отчёте также отмечается, что с 2024 года по настоящее время не выполнено уменьшение завышенной стоимости работ:

— на сумму 1 286 277,3 маната — по тоннелям перегонов «B03–B04» и станции «B04» вследствие неправильного применения нормативов;

— на сумму 276 016,1 маната — по эвакуационным переходам в межстанционных тоннелях «B03–B04» и архитектурной части станции «B04»;

— на сумму 64 661,5 маната — по монтажу верхнего строения пути и контактного рельса в электродепо «Ходжасан».

Несмотря на рекомендации провести внутреннее контрольное расследование по другим объектам, связанным с выполнением строительно-монтажных и благоустроительных работ сверх проектно-сметной документации, а также обратиться в соответствующие государственные органы для внесения корректировок в сметные документы, с 2024 года в этом направлении прогресса также не зафиксировано.

По всем указанным фактам исполнение аудиторских решений в настоящее время остаётся на стадии мониторинга.