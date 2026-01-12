Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков заявил, что некоторые бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» теперь работают в ведомстве. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям», слова Примакова цитирует «Коммерсант».

По его словам, «Россотрудничество» заключало соглашения с «Русскими домами», которые ранее открывала «одна известная африканская ЧВК» в Мали и Центральноафриканской Республике. Примаков отметил, что несколько бывших сотрудников этой структуры перешли на работу в ведомство, охарактеризовав их как «очень толковых» и «погружённых в материал».

Напомним, за последние годы «Русский дом» был закрыт в Азербайджане, Молдове, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории, Румынии и Северной Македонии.

Ранее журналисты и правозащитные организации неоднократно сообщали, что бойцы ЧВК «Вагнер», а затем и её преемника — «Африканского корпуса» Минобороны РФ, были причастны к поддержке военизированных режимов и убийствам мирных жителей в Мали.