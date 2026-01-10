Фараджолла Шуштари, сын покойного командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб в пятницу вечером в иранском городе Мешхед в результате предполагаемого покушения, совершённого вооружёнными протестующими, передает Tasnim.

Подробности инцидента пока не раскрываются. Сообщается, что Шуштари был известным общественным деятелем в Мешхеде, который считается священным городом для шиитов.

Его отец, генерал Нурали Шуштари, ранее занимал пост заместителя командующего Сухопутными войсками КСИР и возглавлял базу «Кудс» Сухопутных войск КСИР на юго-востоке Ирана. Генерал был убит в 2009 году в результате террористического акта.