В Телерадиоакадемии при «Азербайджанском телевидении и радиовещании» стартовали обучающие тренинги на тему «Азербайджанский язык в медиа». В программе принимают участие около 50 представителей СМИ. К проведению занятий привлечены известные лингвисты, медиаспециалисты и опытные журналисты страны.

Выступая на открытии тренингов, ректор Телерадиоакадемии Алмаз Махмуд отметила, что инициатива реализуется в русле поручений, озвученных президентом Ильхам Алиев в ходе юбилейного заседания к 80-летию НАНА, а также в интервью местным телеканалам 5 января. По ее словам, главная цель тренингов — привлечь особое внимание к сохранению норм азербайджанского языка в медиапространстве и устранить существующие недостатки.

Другие выступающие выразили уверенность, что программа окажется для участников результативной и станет важным вкладом в их профессиональное развитие.

Тренинги продлятся три месяца. По их итогам будет проведен мониторинг результатов, а успешно завершившим обучение участникам вручат сертификаты.