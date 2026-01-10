Каждый пятый житель Германии рассматривает возможность отъезда из страны . В ходе опроса, проведенного Немецким центром исследований интеграции и миграции (DEZIM) 21 процент респондентов заявили, что думают об эмиграции. Среди опрошенных без миграционного прошлого этот показатель оказался ниже и составил 17 процентов, сообщает в субботу, 10 января, dpa со ссылкой на результаты исследования.

Среди людей, переехавших в Германию из других стран , более трети — 34 процента — размышляют о том, чтобы ее покинуть. Среди их детей и внуков доля таких людей еще выше — 37 процентов. При этом лишь 2 процента опрошенных имеют конкретные планы, связанные с эмиграцией, и планируют уехать из ФРГ в ближайший год.

Чаще всего рассматривают возможность отъезда из Германии люди, имеющие семейные связи с Турцией, странами Ближнего Востока и Северной Африки, их доля составляет 39 процентов. Кроме того, об эмиграции думает 31 процент выходцев из стран бывшего СССР и 28 процентов жителей Германии, приехавших из других стран ЕС.

DW пишет, что в качестве наиболее распространенной причины называется надежда на лучшую жизнь, об этом заявили примерно половина из тех, кто рассматривает возможность эмиграции . Люди с миграционным прошлым часто также упоминают свой опыт, связанный с дискриминацией.

В ходе исследования были проинтервьюированы 2933 человека в период с лета 2024 года по лето 2025 года. При этом опрос был проведен пять раз, чтобы учесть возможные колебания. Оказалось, что показатели за этот период оставались практически неизменными за одним исключением — доля желающих эмигрировать среди людей с миграционным прошлым возросла на 10 процентных пунктов в феврале 2025 года перед досрочными выборами в бундестаг .

По данным Федерального статистического ведомства, в 2024 году Германию покинули 1,2 млн человек. «Уже много лет в Германии ведутся ожесточенные дебаты об иммиграции. — отмечают авторы исследования. — Однако тот факт, что люди регулярно эмигрируют из Германии, получает меньше внимания со стороны общественности».