Инвестиционное подразделение национальной нефтяной компании ADNOC — XRG — подписало с Министерством экономики Азербайджана необязывающее соглашение о приобретении доли в Южном транспортном коридоре. Документ подписан на полях нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби, сообщает агентство WAM.

Южный транспортный коридор включает газовые месторождения и сеть трубопроводов протяжённостью около 3,5 тыс. км, соединяющих Азербайджан с Турцией и Южной Европой. Пропускная способность системы достигает 26 млрд кубометров газа в год.

XRG уже владеет 30% месторождения Абшерон. Ранее SOCAR и ADNOC заключили сделку о передаче азербайджанской стороне 3% в концессиях Сарб и Умм-Лулу в Абу-Даби. Южный коридор принадлежит Министерству экономики и SOCAR, в его составе — доли в Шах-Денизе, Южно-Кавказском, Трансанатолийском и Трансадриатическом газопроводах.