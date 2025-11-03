Правительство Турции рассчитывает снизить инфляцию до 30% к концу 2025 года. Об этом сообщил вице-президент страны Джевдет Йылмаз, передаёт агентство «Прайм».

По данным Турецкого статистического института, годовая инфляция в сентябре составила 33,29%, тогда как в августе она находилась на уровне 32,95%.

«Наша цель на следующий год — снизить инфляцию ниже 20%, а к 2027 году достичь однозначных цифр», — подчеркнул Йылмаз, отметив, что правительство предпринимает комплексные меры по стабилизации цен и поддержанию экономического роста.