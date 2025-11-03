В центре Тегерана появился новый антиамериканский плакат, изображающий голову Статуи Свободы. В короне символа США помещены портреты политических деятелей, которые, по мнению авторов, так или иначе пострадали от действий Вашингтона.

Среди них — ливийский лидер Муаммар Каддафи, бывший премьер-министр Ирана Мохаммад Мосаддык, свергнутый при поддержке США, последний шах Ирана, связанный с американским руководством, иракский лидер Саддам Хусейн, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Плакат сопровождают надписи: «За завесой обещаний свободы» и «США — большой сатана». Инсталляция вызвала широкий общественный интерес и обсуждения в местных СМИ.

