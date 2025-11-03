В Бурсе 20-летняя россиянка Арзу Халилова получила 75 ножевых ранений от своего 27-летнего азербайджанского сожителя С.М. Об этом сообщает турецкое издание Milliet.

Ссора между Арзу Халиловой и мужчиной быстро переросла в драку. Во время драки С.М. начал наносить ножевые ранения Халиловой. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики. С.М. был обнаружен с ножом в руке и задержан. Арзу Халилова, получившая 75 ножевых ранений в различные части тела, была доставлена ​​на машине скорой помощи в больницу. Спасти ее не удалось, несмотря на усилия врачей.

У прибывших в больницу родственников Арзу Халиловой случился нервный срыв. По факту инцидента начато расследование.