С 5 по 6 ноября США проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета, способная нести ядерный заряд, будет запущена без боеголовки и должна достичь испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

Как отмечает Newsweek, ВВС США регулярно проводят подобные тестовые полеты несколько раз в год. Цель запусков — проверка надежности ракетной системы и противоракетной обороны.