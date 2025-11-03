Первый зампред Верховного меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу.

На встрече обсуждались взаимоотношения между двумя странами, сформировавшиеся благодаря политической воле и дружественным отношениям глав государств.

Была отмечена роль Нахчыванской АР в развитии этих связей, проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече присутствовал генконсул Ирана в Нахчыване Азиз Мансури.