Корпус стражей исламской революции (КСИР) исключил возможность внутреннего предательства при убийстве бывшего лидера движения ХАМАС Исмаила Хании, погибшего в Тегеране в июле прошлого года.

Представитель КСИР Али Мохаммад Наини, слова которого приводят иранские СМИ, опроверг сообщения о том, что под кровать Хании было заложено взрывное устройство. По его словам, политик погиб в результате ракетного удара в момент телефонного разговора.

Наини подчеркнул, что покушение не связано с какими-либо утечками или провокациями внутри КСИР. По его данным, определить координаты Хании удалось по сигналу его телефона, после чего последовал точечный ракетный удар.

Он добавил, что организаторы покушения могли выбрать любое место для атаки — в Катаре или даже на улицах Тегерана, однако намеренно нанесли удар по гостевому дому КСИР, чтобы нанести удар по репутации организации.

Исмаил Хания был убит 31 июля 2024 года в результате ракетного удара по гостевому дому КСИР в Тегеране.