Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере производства лекарственных средств.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самеда Баширли с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает значение экономическому сотрудничеству с Украиной. Были отмечены возможности для расширения связей с Украиной по различным экономическим направлениям, подчеркнуто, что торговое и инвестиционное сотрудничество является одним из важных направлений в отношениях.