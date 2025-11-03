Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты располагают «достаточным арсеналом ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир», и не намерены оставаться «единственной страной, которая не проводит испытания». Об этом он рассказал в интервью CBS News.

«У нас больше ядерного оружия, чем у других стран. Мы должны что-то сделать с денуклеаризацией», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. «У нас достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир. Россия имеет много ядерного оружия, и Китай будет иметь много», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон будет действовать так же, как другие державы.

«Мы будем испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. Мы — открытое общество. Мы другие. Мы говорим об этом», — добавил Трамп.