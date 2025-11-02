Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2025 года выросло на $22,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Лидером рейтинга остаётся Владимир Потанин, основной актив которого — ГМК «Норникель». Его состояние оценивается в $29,8 млрд, что на $1,9 млрд больше, чем в начале года.

На втором месте — Алексей Мордашов («Северсталь») с капиталом $28,1 млрд. Он продемонстрировал наибольший рост состояния — плюс $4,8 млрд.

Далее следуют: Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $25,5 млрд, Леонид Михельсон («Новатэк») — $24,7 млрд, Алишер Усманов («Металлоинвест») — $18,1 млрд.