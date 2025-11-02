Советник Верховного лидера Исламской Республики Иран Джавад Лариджани заявил, что страна обладает технологическими возможностями для создания атомной бомбы менее чем за две недели, однако этот шаг сдерживается фетвой Верховного лидера, запрещающей производство ядерного оружия.

«Даже если начнётся война, мы не воюем варварски — у нас есть моральные границы», — цитирует Лариджани агентство Khabar Fouri.

Он подчеркнул, что запрет на создание ядерного оружия имеет глубокие корни в шиизме и основан на религиозных и этических принципах исламского государства. По словам советника, развитие оборонных и технологических возможностей при этом остаётся стратегическим приоритетом Тегерана.