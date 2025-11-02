Некоторые модели iPhone, которые выйдут в следующем году, могут получить поддержку полноценного спутникового интернета стандарта 5G. Как сообщает издание The Information, Apple планирует внедрить возможность подключения к сетям 5G, не зависящим от наземной инфраструктуры, включая спутниковые системы, начиная уже со следующего поколения своих смартфонов. Это позволит пользователям получать полноценный доступ к интернету через спутник — без необходимости подключения к сотовым сетям или Wi-Fi.

Если прогноз подтвердится, первыми моделями с поддержкой спутникового 5G станут iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и ожидаемый складной iPhone. При этом стандартная версия iPhone 18, по данным источников, может получить эту функцию позже — в марте 2027 года.

На данный момент ни одна компания не предоставляет коммерческую услугу с полноценным спутниковым интернетом 5G, доступным напрямую со смартфона. Текущие спутниковые функции iPhone 14 и новее ограничены экстренными вызовами SOS, сервисами «Локатор», «Сообщения» и функцией помощи на дороге. Аналогичные ограничения присутствуют и в решении Starlink, предлагаемом совместно с T-Mobile: обе технологии требуют прямой видимости неба и не обеспечивают полноценное подключение.