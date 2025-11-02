Как ранее сообщалось, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана провело операцию в Исполнительной власти Гарадагского района.

Во время операции были задержаны несколько должностных лиц, уточняет АПА.

Задержанные – замглавы Исполнительной власти Гарадагского района Надир Мурадов, главный советник отдела сельского хозяйства района Гафар Абдуллаев, заместитель начальника отдела управления и контроля за эффективным использованием государственного имущества Государственной службы по вопросам имущества Зюльфюгар Мансуров – решением суда арестованы на 4 месяца.

Они обвиняются по ст. 32.5, 311.3.1, 32.5, 311.3.3, 311.3.2, 311.3.3 УК.