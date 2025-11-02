В ночь на 2 ноября в Туапсе Краснодарского края атаковали БПЛА, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram. В результате падения беспилотников зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием. Информация о пострадавших не поступала.

Позже штаб сообщил, что в поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, выбив стекло на третьем этаже. Фрагменты беспилотников также повредили танкер и нефтеналивной терминал.

«В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление», — отметили в пресс-службе.

По информации издания Astra, загорелся глубоководный причальный комплекс ООО «РН-Морской терминал Туапсе», предназначенный для отгрузки темных и светлых нефтепродуктов в танкеры. Отмечается, что морской порт в Туапсе уже подвергался атаке в феврале этого года.

Минобороны РФ при этом заявило об уничтожении 164 украинских дронов за ночь над различными регионами России.