AzTV показало крупным планом кадры с бывших позиций противника, где видны укрепленные окопы и оставленные взрывные устройства.

Более 20 лет вооруженные силы Армении старательно создавала миф о неприступности оборонительной линии в Карабахе и других оккупированных районах Азербайджана. Но блистательная победа Азербайджанской Армии показала, что утверждения о неприступности так называемой «линии Оганяна» являются не более чем мифом.

Так называемая «линия Оганяна» является самым сильно заминированным участком в Азербайджане. Это была армянская линия обороны во время второй Карабахской войны, которую, как предполагал противник, Вооруженные силы Азербайджана не могли преодолеть. Эта линия брала начало от реки Араз и завершалась в Муровдаге.

Вдоль линии вся территория является чрезвычайно заминированной. Протяженность её составляет примерно 280 -300 км. Противник заминировал участки на глубине 4 км, местами на глубине 7 км. Есть такие места, где использованы несколько видов мин – противотанковые, противопехотные.