Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о знакомстве представителей дипломатического корпуса с проводимыми восстановительными и строительными работами на освобожденных землях Азербайджана.

Хикмет Гаджиев сообщил, что в ходе этого визита иностранные дипломаты ознакомились с восстановительными работами в Джабраильском и Зангиланском районах: «Кроме того, представители дипломатического корпуса ознакомились с работами на азербайджанском участке Зангезурского коридора и приняли участие в брифинге. В этом смысле визит имеет важное значение для позиции дипломатического корпуса и стран, которые они представляют».

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан с 2021 года ведет интенсивное строительство участка от Горадиза до Зангилана за счет внутренних ресурсов.

«Инфраструктура железных и автомобильных дорог, включая туннели, строится интенсивными темпами. На другом сегменте этот процесс реализуется Арменией на двусторонней основе с США. Мы следим за этими процессами. Также рассматривается привлечение международных партнёров к железнодорожной инфраструктуре на участке длиной более 188 километров в нахчыванском сегменте», — цитирует Х.Гаджиева АПА.