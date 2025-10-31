Россия в последние месяцы применяла против Украины крылатые ракеты 9М729, секретная разработка которых ранее заставила президента США Дональда Трампа отказаться от пакта о контроле над ядерными вооружениями с Москвой во время его первого президентского срока. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. С августа такие ракеты были выпущены как минимум 23 раза.

Ракета 9М729, запрещённая Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может нести ядерную или обычную боевую часть и имеет дальность до 2,5 тыс. км. Фрагменты ракеты, обнаруженные после удара 5 октября по жилому дому в селе Лапаевка, подтвердили её применение.

Сибига отметил, что действия России демонстрируют пренебрежение международными соглашениями и усилиями США по урегулированию конфликта, а усиление украинского дальнобойного оружия может помочь завершить войну.