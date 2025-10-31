Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X публикацией о поездке аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Джебраильский и Зангиланский районы.
«Мы вместе с представителями дипломатического корпуса следуем по следам поездки президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы. Первая остановка — село Хоровлу. В рамках визита основное внимание будет уделено строительству Зангезурского коридора, а также проектам железных дорог и автомобильных дорог, реализуемым в регионе. После Отечественной войны 2020 года это наш 20-й визит на освобожденные территории вместе с дипломатическим корпусом», — отмечается в публикации.
We are visiting the Jabrayil and Zangilan districts together with members of the diplomatic corps, following in the footsteps of President Ilham Aliyev. The first stop of our trip is the village of Horovlu. Throughout the visit, we will mainly focus on the construction of the… pic.twitter.com/IW0VWSPvdk
