США отменили встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште после того, как Россия направила Вашингтону меморандум с жёсткими требованиями к Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В документе МИД России потребовал устранить «коренные причины» конфликта — территориальные уступки, сокращение армии Украины и гарантии отказа от вступления в НАТО. После этого состоялся разговор госсекретаря Марко Рубио с Сергеем Лавровым, по итогам которого США пришли к выводу, что Москва не готова к переговорам.

По данным источников, Трамп был разочарован позицией Кремля. Решение об отмене саммита стало итогом смены курса Белого дома, ранее отказавшегося от поставок Украине ракет Tomahawk.

FT отмечает, что американские чиновники были поражены жёсткостью и безразличием Лаврова. Один из собеседников издания описал его как «явно уставшего» дипломата, который считает, что у него есть дела поважнее взаимодействия с США.

При этом Трамп не исключает будущей встречи, если Москва проявит готовность к реальному прогрессу в мирных переговорах.