В Баку стартовала международная конференция «Бельгийский колониализм: признание и ответственность», посвящённая последствиям колониальной политики Бельгии в Африке.

Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой и стало первой подобной площадкой в регионе. В нём участвуют представители бывших колоний — Конго, Руанды и Бурунди, а также эксперты и дипломаты из восьми стран.

Темы конференции — массовые убийства, грабеж культурных ценностей, неоколониальный контроль над африканскими ресурсами и вопрос репараций. По данным ООН, бельгийское правление в Африке унесло жизни около 10 миллионов человек и сопровождалось насильственной ассимиляцией детей и рабским трудом.