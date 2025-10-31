Пакистан и Афганистан договорились сохранить режим прекращения огня. МИД Турции в связи с этим выпустил заявление о ходе переговоров между Пакистаном и Афганистаном.

В заявлении говорится:

«1. Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября 2025 года, направленные на укрепление режима прекращения огня, который был согласован Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18–19 октября 2025 года при посредничестве Турции и Катара.

2. Все стороны согласились на продолжение режима прекращения огня.

3. Дополнительные параметры реализации будут обсуждены и утверждены на встрече на уровне руководства в Стамбуле 6 ноября 2025 года.

4. Все стороны договорились создать механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и применение санкций к стороне, нарушившей соглашение.

5. В качестве посредников Турция и Катар выражают признательность за активный вклад обеих сторон и подтверждают готовность продолжать сотрудничество с обеими сторонами ради установления прочного мира и стабильности».