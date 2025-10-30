В Азербайджане усовершенствованы правила назначения пенсий для военнослужащих.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, новым Постановлением Кабинета Министров правила назначения пенсий военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, и приравненным к ним категориям объединены в единый нормативный акт.

Ранее смежные процессы — такие как расчет стажа военной службы, определение стоимости обеспечения и предоставление информации — регулировались различными документами. Теперь они будут осуществляться на основе единого нормативно-правового акта — «Правил исчисления продолжительности военной службы, расходов на содержание и представления информации об этом», утвержденных новым постановлением.

Документ также включает ряд технических изменений в действующее законодательство и направлен на совершенствование системы пенсионного обеспечения военнослужащих в соответствии с современными требованиями.