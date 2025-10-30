В Иерусалиме десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев вышли на масштабный протест против планов израильских властей ввести обязательную воинскую повинность для религиозных граждан.

По данным портала Ynet, в акции под названием «Марш миллионов» приняли участие около 200 тысяч человек. Протест парализовал движение в столице — участники перекрыли ключевые автомагистрали и железнодорожные пути. Многие демонстранты прибыли со всей страны, а часть шла пешком по трассе №1.

Как сообщает государственная телерадиокомпания Kan, во время акции произошли столкновения между протестующими, полицией и представителями СМИ. Участники массово взбирались на крыши зданий и строительные краны. Один из таких эпизодов закончился трагедией — 15-летний активист сорвался с высоты и погиб.

В настоящий момент акция завершена, транспортное сообщение в Иерусалиме постепенно восстанавливается. Организаторы призвали участников мирно разойтись.