Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в контексте глобальных и региональных изменений Армения и Азербайджан, начали осознавать наличие общих интересов и взаимосвязанность судеб стран Южного Кавказа.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе дискуссии «На перекрёстке лидерства» в рамках 8-го Парижского форума мира, добавив, что не уверен, что Азербайджан согласится с этой оценкой, передает news.am.

«Возможно, мы поняли, что судьбы стран Южного Кавказа взаимосвязаны и что после десятилетий вражды это становится для нас более очевидным. Мы начали понимать, что существует общий знаменатель — укрепление независимости, суверенитета и государственности. История показала, что таким образом мы оба выигрываем», — заявил Пашинян.

Премьер Армении напомнил, что Азербайджан и Армения одновременно обрели и потеряли независимость:

«Кстати, в начале XX века мы обрели независимость вместе, в течение трёх дней. В 1918 году мы обрели независимость, а затем, спустя несколько лет, одновременно потеряли её – Азербайджан, Армения и Грузия. В 1991 году мы обрели независимость одновременно, вместе, и, возможно, спустя какое-то время мы осознали, что, возможно, существует общая угроза нашей независимости. И мы решили сосредоточиться на повестке дня развития наших государственностей, защиты нашей независимости, суверенитета.

На мой взгляд, это очень важный фактор, хотя я не уверен, что в случае с Азербайджаном, с азербайджанской стороны оценка будет такой же», – сказал он.