США предложили Азербайджану присоединиться к международной миссии по стабилизации Газы после окончания боевых действий, сообщает AnewZ.

По данным источников, Баку пока не принял решения. Азербайджан настаивает, что участие возможно только при наличии резолюции Совбеза ООН, обеспечивающей международную легитимность миссии.

Инициатива предполагает создание многонациональных сил для обеспечения безопасности, доставки гуманитарной помощи и предотвращения нового конфликта. США не планируют отправлять свои войска, но формируют коалицию партнёров, среди которых рассматривается и Азербайджан.

Баку координирует действия с ОИС и Лигой арабских государств, подчёркивая, что арабские страны должны сами определить будущее Газы.