Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства BBC продолжают журналистскую деятельность — направляют запросы в государственные структуры и проводят расследования.

В ответ на запрос АПА в Юридическом отделе Агентства по развитию медиа Азербайджана заявили, что в соответствии с законом «О СМИ» филиалы и представительства иностранных медиа могут открываться в Азербайджане только при наличии международного договора, стороной которого является страна.

«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного соглашения, это является основанием для его ликвидации», — подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что иностранные журналисты обязаны проходить аккредитацию в соответствующем государственном органе для законной деятельности на территории Азербайджана.

В Агентстве напомнили, что в отношении BBC такого международного соглашения не существует, поэтому соответствующие органы ликвидировали представительство, исключили его из государственного реестра юридических лиц и аннулировали аккредитацию сотрудников.

«В настоящее время деятельность представительства BBC в Азербайджане не имеет никаких правовых оснований. Его сотрудники не обладают статусом журналистов и не имеют права осуществлять профессиональную деятельность. Любая подобная активность является серьёзным нарушением закона и не создаёт обязательств для лиц или организаций, к которым она обращена», — подчеркнули в ответе.

Также было отмечено, что соответствующие структуры имеют право требовать прекращения подобной незаконной деятельности.