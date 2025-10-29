Израиль нанес новый авиаудар по сектору Газа, несмотря на заявление израильской армии, сделанное сегодня, о приверженности режиму прекращения огня.

Инцидент произошёл вскоре после того, как представители израильской армии подтвердили намерение соблюдать режим тишины, установленный в рамках последних гуманитарных договорённостей.

ЦАХАЛ при этом сообщил о точечном ударе в районе Бейт-Лахии на севере сектора Газа. По информации армейской пресс-службы, операция была направлена по объекту, где хранились оружие и средства для воздушных атак, предназначенные для немедленного нападения на израильских солдат и сам Израиль. В сообщении подчёркивается, что удар был точечным и нацелен на нейтрализацию непосредственной угрозы.