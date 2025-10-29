Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 29 октября отправился с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан), сообщает МИД Азербайджана.

В рамках визита 30–31 октября Байрамов примет участие и выступит на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры, а также проведёт ряд двусторонних встреч на высоком уровне с представителями зарубежных государств.

Мероприятия позволят укрепить международное сотрудничество Азербайджана, а также обсудить актуальные вопросы образования, науки и культуры на глобальном уровне.